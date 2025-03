Sport.quotidiano.net - Marta Rossini non basta al Galli, che perde con l'Empoli

Arezzo, 10 marzo 2025 – La Polisportivadopo la bella prova di sabato nei quarti, cede in semifinale acon la squadra di Cioni che va con merito in finale. Una gara complessa, in cui pesa un primo tempo difensivamente insufficiente (31-41 al 20?) e le tante palle perse (ben 20). Nonno i 19 punti firmati da. Botta e risposta Degiovanni Castellani ad aprire la contesa. Il primo break è tutto dell'Use Rosa: Vente e Coloniasi iniziano a fare la voce grossa e in un amen è 5-12 sul tabellone, con coach Garcia costretto a chiamare minuto di sospensione. Anche al rientro sono le due lunghe dia dettar legge, con le biancorosse che volano a più dieci (7-17). A suonare la carica è il duo-Mioni, che ricuciono il passivo e rimettono in scia le compagne sul 18-21.