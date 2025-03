Sportnews.eu - Marquez rappresenta una minaccia Bagnaia? In vista del GP di Argentina si teme una frattura interna al team Ducati

Dopo la prima gara corsa in Thailandia,ha dimostrato di essere ancora il numero uno:unaper?Quando il campione Marcha deciso di arrivare inufficiale, al fianco di Pecco, in tanti hanno storto il naso. Mettere nella stessa squadra due campioni e due piloti numero uno è una strategia pericolosa, perché può essere controproducente per la squadra, visto che potrebbe dare origine a una rivalità, minando la serenità dei box.I piloti(Sportnews.eu)Al debutto ufficiale nel Gran Premio di Thailandia, Marcsi è imposto ancora una volta, ritrovando la vittoria, dimostrando che è ancora lui l’uomo da battere. In tanti scommettono che sarà proprio lui il campione del mondo 2025, è troppo veloce, troppo spericolato, troppo esuberante.