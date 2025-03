Liberoquotidiano.it - Marocchi stronca Thiago Motta: l'errore "pazzesco" commesso nello spogliatoio della Juve

La vittoriantus di due domeniche fa contro il Verona aveva aperto a clamorose ipotesi Scudetto. Un successo che aveva fatto benissimo, dato che arrivava dopo la cocente eliminazione di Coppa Italia contro l'Empoli. Ora però il 4-0 subito in casa contro l'Atalanta ha tolto qualsiasi ambizione di titolo. Per questo un ex bianconero, Giancarlo, ci è andato giù duro negli studi di Sky Sport: "Siamo a marzo e non sappiamo da che parte prendere lantus perché non c'è un giocatore che ha sempre fatto bene, non ci sono certezze — le parole dell'ex centrocampista —.si è ostinato a fare il, vuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie che è la cosa più sbagliata da fare in una squadra di calcio, quando dici che tutti sono uguali non è vero". Una stagione troppo altalenante quella dell'ex allenatore del Bologna, autore in Emilia di una grande stagione chiusa con la Champions: "A Bologna ha funzionato — si è chiesto—? Perché tutti avevano l'ambizione di migliorare quindi lui è stato credibile, coinvolgente, non amato da un terzo delloma da due terzi sì quindi faceva le cose giuste e i giocatori che hanno l'ambizione di migliorare lo facevano".