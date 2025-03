Juventusnews24.com - Marocchi boccia Thiago Motta a Sky: «Si è ostinato a fare sé stesso. Ha commesso un errore assoluto per una squadra di calcio»

di Redazione JuventusNews24, opinionista di Sky, ha parlato della Juve didopo la clamorosa sconfitta interna contro l’AtalantaGiancarlonon le manda a dire nei confronti di, finito nel mirino della critica dopo Juve Atalanta. Ecco le parole espresse durante SkyClub.MANCANZA D’IDENTITÀ – «Il problema è che siamo a marzo e non sappiamo come valutarla la Juve: non c’è un giocatore che ha fatto sempre bene, non ci sono certezze sulle quali costruire l’anno prossimo.si èil».IL– «ilvuol dire cambiare sempre, azzerare le gerarchie, che è la cosa più sbagliata dainin unadi. Quando dici che tutti sono uguali, non è vero. Tu arrivi alla Juve e, come prima cosa, togli valore alla fascia.