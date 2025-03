Metropolitanmagazine.it - Mark Carney sarà il nuovo primo ministro canadese

Domenicaha ampiamente vinto le primarie del Partito Liberale in Canada: come da prassi, succederà automaticamente all’attualeJustin Trudeau a capo del governo, che ha 59 anni, in passato è stato governatore della Banca centralee di quella britannica, oltre che inviato speciale dell’ONU per il clima. Presterà giuramento nei prossimi giorni.inoltre il candidato del partito alle prossime elezioni, che si dovranno tenere entro ottobre ma è possibile che vengano anticipate in primavera. Alle primarie erano ammesse al voto circa 400mila persone iscritte ai Liberali e hanno votato in più di 150mila, hanno detto dal partito.La guerra delle tariffe di Trump e l’annuncio provocazione del presidente degli Stati Uniti di annettere il Canada hanno inciso sulla vittoria di, che viene visto come forte oppositore alla politica trumpiana.