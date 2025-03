Quotidiano.net - Mark Carney sarà il nuovo premier del Canada: chi è l’ex banchiere che non teme Trump

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 marzo 2025 –a prendere il posto del dimissionario Justin Trudeau. L'ex governatore della Banca centrale canadese e di quella d'Inghilterra è stao infatti nominatoleader del Partito liberale, dopo aver vinto le primarie con l'86% delle preferenze degli oltre 151 mila voti espressi. Come prevede la Costituzione canadese,si appresta ad annunciare le nuove elezioni che, improvvisamente, vedono il centrosinistra favorito, dopo che solo pochi mesi fa il partito di Trudeau sembrava destinato a essere travolto dal centrodestra.'s Liberal Leader and Prime Minister-electspeaks after being elected as the new Liberal Party leader, in Ottawa on March 9, 2025.'s Liberal Party overwhelmingly electedas its new leader and the country's next prime minister on March 9, 2025, tasking the former central banker with helming Ottawa's response to threats from US President Donald