Mark Carney nuovo premier canadese designato | Gli americani vogliono il nostro Paese assolutamente no

è stato elettoleader del Partito Liberale, succedendo a Justin Trudeau, che aveva annunciato le dimissioni lo scorso gennaio., ex governatore della Banca del Canada, guiderà il partito fino al suo insediamento ufficiale come primo ministro nei prossimi giorni.Leggi anche: Dazi, la guerra dell’alcol del Canada: stop a whisky, bourbon e liquoriL’accusa agli Stati UnitiNel suo primo discorso da leader,ha lanciato un duro attacco agli Stati Uniti, accusandoli di voler prendere il controllo delle risorse e del territorio. «Abbiamo reso questo il più grandeal mondo e ora ilvicino vuole prendercelo?no», ha dichiarato con fermezza.Ha poi sottolineato le differenze tra i due Paesi, ribadendo che mentre negli Stati Uniti l’assistenza sanitaria è un business, in Canada è un diritto.