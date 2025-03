Quotidiano.net - Maria Grazia Cucinotta: “Papà mi voleva postina, debuttai da odalisca in tv”

Milano, 10 marzo 2025 –, è in uscita il film ‘Global Harmony’ di cui lei è una delle interpreti. La pellicola tratta il problema dello sfruttamento minorile, e in genere delle gravi condizioni dei bambini in molti Paesi. Un tema di stretta attualità. “Nel mondo si spendono tre trilioni di dollari per produrre armi, ne basterebbe un decimo per dare pace e serenità a tutti i bambini. Il mio ruolo è quello della maestra della bambina che il protagonista, dopo un drammatico incidente stradale, decide di adottare”. Il film è girato soprattutto a Lampedusa, in una Sicilia che è anche la sua patria. “Lampedusa è l’isola dove arrivano queste persone inseguendo un sogno che si trasforma in incubo. Quando lo scoprono ormai è troppo tardi. Lampedusa è un’isola troppo piccola per affrontare un problema del genere.