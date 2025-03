Oasport.it - Marco Villa: “Avremo due squadre diverse per Europei e Mondiali. Guardo ai giovani, ma rispetto chi ha esperienza”

, nominato recentemente Commissario Tecnico dei professionisti su strada dopo un lungo percorso come guida tecnica della Nazionale italiana su pista, sta cominciando a mettere le basi di un lavoro quadriennale che culminerà con i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il nuovo CT azzurro, in un’intervista concessa a Tina Ruggeri di InBici, ha toccato alcuni temi importanti relativi a questa stagione e più in generale al futuro del movimento tricolore.Sul suo primo approccio al nuovo ruolo: “È un onore in primis, perché la storicità di chi mi ha preceduto mette i brividi. Non me l’aspettavo, ci sto prendendo le misure e sto cominciando a girare per conoscere meglio le. Un’idea di programmazione ce l’abbiamo, però serve parlare con lee con gli atleti per capire chi ha intenzione di crederci ai prossimied, che sono il primo obiettivo che abbiamo“.