Quotidiano.net - Marco Mengoni, le date del tour europeo

Leggi su Quotidiano.net

torna inin Europa e lo fa con una serie dilive che dal 19 novembre al 10 dicembre lo porteranno in Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna. Le prevendite dei biglietti aprono il 12 marzo, quella generali il 14 a mezzogiorno. Tutto sui circuiti online. Prima di partire per andare oltreconfine, però, il cantautore di Ronciglione sarà impegnato questa estate negli stadi. Ilcomincia il 21 giugno dalla data zero di Lignano Sabbiadoro per concludersi il 24 luglio a Messina.negli stadi 2025 21 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Comunale G. Teghil // DATA ZERO 26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona // SOLD OUT 2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara // SOLD OUT 6 luglio 2025 – Bologna, Stadio Dall’Ara 9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro // SOLD OUT 14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola // SOLD OUT 23 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo 24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo // SOLD OUT LediLive in Europe 2025 19 novembre 2025 - Arena di Ginevra, in Svizzera 21 novembre 2025 - Hanns-Martin-Schleyer-Halle a Stoccarda, in Germania 22 novembre 2025 - Mitsubishi Electric Halle a Dusseldorf, in Germania 24 novembre 2025 - Hallenstadion a Zurigo, in Svizzera 26 novembre 2025 - Festhalle a Francoforte, in Germania 27 novembre 2025 - Olympiahalle a Monaco, in Germania 30 novembre 2025 - Forest National a Bruxelles, in Belgio 1 dicembre 2025- Tivoliredenburg a Utrecht, in Olanda 3 dicembre 2025 - Salle Pleyel a Parigi, in Francia 5 dicembre 2025 - Rockhal a Esch-sur-Alzette, in Belgio 7 dicembre 2025 - O2 Forum Kentish Town a Londra, nel Regno Unito 10 dicembre 2025 - Palacio Vistalegre a Madrid, in Spagna