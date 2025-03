Spettacolo.periodicodaily.com - Marco Mengoni: Il Tour Europeo e il Ritorno negli Stadi Italiani

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Prosegue l’esperienza oltre confine che ha portatoad esibirsi nei grandi spazi europei nel 2023. Il cantautore è infatti atteso a novembre in Europa con dodici imperdibili show – prodotti e organizzati da Live Nation – che toccheranno le grandi arene delle città europee.Ildell’anno,dà il via ai concerti di novembreProsegue l’esperienza oltre confine per, il cantautore italiano che nel 2023 ha incantato il pubblico. Con dodici imperdibili concerti in programma a novembre,si prepara a calcare i palchi delle più grandi arene europee. Gli eventi, organizzati da Live Nation, toccheranno città come Ginevra, Stoccarda e Madrid, promettendo un’esperienza unica per i fan.Le Date delI fan dipossono prepararsi a un novembre ricco di musica.