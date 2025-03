Lapresse.it - Marche, screening di prevenzione per la salute della donna

, cura e attenzione all’universo. Sono tante le azioni intraprese dalla Regione attraverso l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) non solo per la Giornata internazionale, ma nell’arco di tutto l’anno, per tutelarne la, il benessere, l’integrità. Per contrastare le pratiche di mutilazione genitale femminile le, in attuazioneLegge nazionale, hanno predisposto un programma per la formazione di base rivolto ai professionisti amministrativi, tecnici e sanitari del Servizio Sanitario Regionale. Il programma Il programma, realizzato attraverso il finanziamento erogato dal Ministero, si incentra sul temae dell’assistenza alla popolazione immigrata nei suoi molteplici aspetti, con specifica attenzione alla problematica delle mutilazioni genitali femminili, sotto il profilo sociologico, demografico, sanitario, relazionale e normativo/organizzativo.