Lapresse.it - Marche, partiti i lavori per il polo dell’emergenza urgenza di Urbino

Il diritto alla salute dei cittadini deve essere garantito in tutta la regione. Un punto fermo del mandato della Giunta Acquaroli, che ha portato all’avvio di una serie di cantieri fondamentali per la realizzazione di una rete sanitaria e ospedaliera diffusa su tutto il territorio regionale e rinnovata negli edifici e negli strumenti tecnologici impiegati. L’ultimo a partire, ma nei prossimi mesi ce ne saranno altri, è quello nel comune di, per la realizzazione del nuovo. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli sottolinea: “Ci siamo impegnati concretamente fin dall’inizio del mandato per garantire una sanità efficiente e sempre più accessibile su tutti i territori, dalla costa all’entroterra. Il nuovodirappresenta un altro passo verso una sanità più vicina ai bisogni della comunità, con strutture moderne e tecnologie all’avanguardia.