Biccy.it - Marcella Ovani delle Lollipop: “Screzi con Roberta Ruiu che bisticciò con ognuna di noi”

Leggi su Biccy.it

questa settimana è tornata alla ribalta rilasciando una lunga intervista a TvBlog. La cantante ha ricordato il periodo, il Festival di Sanremo e i vari ritorni.“I problemi non nacquero appena proclamate, anzi. Eravamo entusiaste, vogliose di sapere cosa ci avrebbe riservato il futuro. Le complicazioni giunsero quando ci lasciarono un po’ allo sbaraglio. Io e Veronica eravamo legatissime, fu per me una sorella maggiore, nonostante ci portassimo appena un anno di differenza. Pure con Marta e Dominique non c’erano incomprensioni. Il nostro cruccio era, checondi noi. Non perché fosse cattiva, ci mancherebbe, ma per il suo modo di porsi altezzoso e poco coinvolgente. Veniva da una famiglia altolocata e percepivamo la distanza. Ad esempio, quando si dormiva in albergo, le coppie si formavamo con facilità dato che lei era contentissima di starsene da sola.