Ilnapolista.it - Marca celebra la grande stagione di Lukaku: “È decisivo, lo scudetto del Napoli è nelle sue mani”

Leggi su Ilnapolista.it

“Nessuno ha capito Romelumeglio di Antonio Conte”. E su questo c’erano ormai pochi dubbi. Mala rinascita dell’attaccante delgiocando un po’ sulla sua “dieta”: meno chili più gol. E soprattutto tanto, tantissimo gioco.All’Inter per sua stessa ammissione pesava 101 chili e aora è a 99. “Ora il mio peso ideale è diverso: 102 chili”.scrive che “ha funzionato”.è a quota 10 gol e nove assist in campionato. “Ed è stato di nuovocontro la Fiorentina”, scrive ancora il quotidiano spagnolo.Il quotidiano scrive che Romeluha apparecchiato 19 gol28 partite (2.054 minuti) che ha giocato con ilin questa: dieci i gol, tutti in Serie A, e nove gli assist. Questo fine settimana è stato di nuovonella vittoria contro la Fiorentina (2-1).