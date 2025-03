Noinotizie.it - Maratea: incendio nell’azienda in disuso della prima orchidea italiana Ieri sera

Di Nino Sangerardi:Uno spaventoso e reiterato, deflagrato la notte del 9 marzo scorso, ha coinvolto quel che rimanezona pertinente lo stabilimento dell’ex Pamafi spa, situato in territorio dilocalità Castrocucco. I cittadini di quest’ultima chiedono “ con urgenza interventi concreti per la messa in sicurezza del nostro territorio e la protezione delle nostre case. La nostra Comunità non può più aspettare. E’ il momento di agire!”.“Arrivato puntuale l’ennesimodentro l’ex Pamafi, azienda florovivaistica fondata nel 1950 dal Conte Stefano Rivetti, dove venne prodotta lacon l’ausilio di un tecnico olandese”.Parole di Pietro Simonetti, presidente del Centro studi e ricerche economiche e sociali, che da più lustri conosce e si occupavicenda incredibile : Pamafi.