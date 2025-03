Riminitoday.it - Mano incastrata nel macchinario, operaio perde tre dita

Leggi su Riminitoday.it

Grave infortunio sul lavoro nella prima mattinata di lunedì, nel comune di Montescudo-Monte Colombo, dove un45enne ha riportato l'amputazione di tredi una. L'incidente si è verificato poco prima delle 8 in un azienda di via Chitarrara quando, per cause ancora in corso di.