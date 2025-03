361magazine.com - Manicure express: i colori must-have della primavera da cambiare ogni giorno

Leggi su 361magazine.com

Unghie impeccabili in 60 secondi, dai riflessi virtuali, naturali o dai toni giocosi. La2025 celebra la libertà di espressione anche attraverso la. Se è anche “smart”, il gioco si fa sempliceIl 2025 segna il ritorno divibranti e texture audaci sulle unghie con tonalità che spaziano dai pastelli effetto latte ai neon digital inspired fino ai neutri sofisticati dal finish glossy Lasi fa sempre più espressiva tra sfumature candy effetti metallizzati e giochi di luce shimmer che si ispirano alla realtà virtualeIn questo scenario OPI lancia RapiDry una nuova gamma di smalti a rapida asciugatura pensata per chi amalook in pochi secondi La collezione include 30 tonalità esclusive e un top coat 3 in 1 per unghie a prova di sbavatura in 60 secondi La formula è vegana e garantisce una finitura ultra brillante mentre il pennello Rush Brush con 200 setole extra assicura una stesura uniforme e veloceIlinea esplorano trend diversi nuance giocose come Within Peach e Haul Sass shimmer e pastelli dal tocco digitale Stop Drop n Whoa Flash n Flirty e tonalità più profonde ispirate alla natura To Dry For Hi Speed Per chi cerca una soluzione all in one c’è Clearly Fast lo smalto trasparente che funge da base colore e top coat.