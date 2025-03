Manchester City Women Sack Manager Taylor

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-10 20:06:00 Breaking news:Le donne delhanno licenziato ilGareth, con l’ex boss Nick Cushing che torna per prendersi il comando su base provvisoria per il resto della stagione.gioca al Chelsea nella finale di Coppa di Lega a Wembley sabato, ma sono fuori dai luoghi di Champions League nella Super League femminile.L’amministratore delegato Charlotte O’Neill ha dichiarato sul sito ufficiale del club: “Ilè orgoglioso di competere in cima al WSL e del suo eccezionale record di qualifiche per la competizione europea.“Sfortunatamente, i risultati in questa stagione finora non hanno raggiunto questo alto standard.Le donne delsi sono separate con il capo allenatore Gareth.–(@Man) 10 marzo 2025“Con sei partite della campagna WSL rimanenti, riteniamo che un cambio di gestione emetterà la vita fresca nel nostro tentativo di garantire la qualificazione per la ChampionsLeague del 2025-26 UEFA.