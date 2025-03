Ilrestodelcarlino.it - Mancano oltre 100 infermieri. “Stipendi bassi e carichi pesanti, vanno all’estero o nel privato”

Modena, 10 marzo 2025 – Fermare l’emorragia di. Una piaga che – considerando il progressivo invecchiamento della popolazione – potrebbe diventare devastante per la qualità della sanità modenese ed emiliano romagnola. Il rapporto adesso è al limite: si arriva a dueper 16 pazienti di giorno e uno su 16 di notte. Il presidente della Regione Michele de Pascale ha in mente di riservare 50 milioni di euro per arginare la fuga. Una somma che andrebbe a integrare la parte premiale delloo. “Attrarre piùe medici è un tema molto importante”, ha sottolineato nei giorni scorsi. Il quadro è davvero preoccupante: dall’Italia scappano ogni anno 5mila, ne600 in Emilia Romagna secondo il calcolo dell’Ordine, a Modena ce ne vorrebbero dalle 100 alle 200 unità in più.