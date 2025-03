Man United Star è stato criticato dallo esperto di sky sports Jamie Redknapp

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.SkyPunditha fortementel’attaccante del ManchesterRasmus Hojlund per la sua scarsa prestazione contro l’Arsenal nel pareggio per 1-1.L’attaccante danese è arrivato come sostituto del secondo tempo contro la squadra di Mikel Arteta, ma il suo impatto dalla panchina èdeludente con l’attaccante sotto il fuoco che ha perso un’opportunità Golen di segnare per i Red Devils.Hojlund ha segnato solo due gol in Premier League in questa stagione in 23 presenze per i Red Devils.Le sue esibizioni sono state sottoposte a un serio controllo con le chiamate effettuate da alcune sezioni dei fan per vendere l’attaccante o mandarlo in prestito.