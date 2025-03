Maltrattamenti sulle «Farfalle» della ginnastica, il Gip ordina l'imputazione coatta per Emanuela Maccarani

Leggi su Open.online

Il Gip del Tribunale di Monza ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio del Pubblico Ministero in relazione alla posizione di Olga Tishina e ha viceversato la formulazione delperper, rispettivamente assistente e direttrice tecnica delle “ritmica di Desio (Monza). A renderlo noto è il presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda. La procura aveva chiesto l’archiviazione dalle accuse per entrambe. Anche nel parallelo processo sportivo il verdetto per le due resta incerto. Quello già svoltosi si era concluso con un’assoluzione di fatto di Tishina e, ma la procura del Coni ha chiesto e ottenuto che venga ri-celebrato, ritenendo che possano essere state privilegiate alcune testimonianze – quelle favorevoli a– rispetto ad altre.