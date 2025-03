Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna, piogge forti in arrivo: è ancora allerta meteo

Bologna, 10 marzo 2025 -intense in, prorogata l'per piene dei fiumi e frane per la giornata di domani 11 marzo in diverse zona dell'. E nelle successive 48 ore è prevista un'intensificazione dei fenomeni. Per domani "sono previste precipitazioni intense sul settore centro-occidentale dell'a partire dal pomeriggio - scrive l'Arpae (Agenzia regionale per la protezione ambientale) in un'gialla valida per 24 ore a partire da mezzanotte -, in particolare sui rilievi, dove potranno assumere carattere di rovescio persistente o temporale". Le zone colpite L'per lunedì 10 marzo Gli accumuli di pioggia Le previsioni di martedì 11 marzo Che tempo farà mercoledì 12 marzo? La tendenza nei prossimi giorni Le previsioniLe zone colpite L'riguarda zone di alta collina e montagna delle province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza, e "le precipitazioni previste - scrive l'Agenzia regionale - potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-occidentale della regione".