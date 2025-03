Leccotoday.it - Macchinario va a fuoco, fiamme in un'azienda al Caleotto

Leggi su Leccotoday.it

Paura alle prime luci dell'alba, lunedì 10 marzo: un incendio si è infatti sviluppato in un'del capoluogo, nel quartiere del, rendendo così necessario l'intervento in forze dei Vigili deldi Lecco.Lesi sarebbero sprigionate da un, per motivi ancora.