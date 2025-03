Agi.it - Maccarani sotto accusa, metodi brutali sulle Farfalle azzurre

AGI - Idella commissaria tecnica delle, Emanuela, avrebbero inciso negativamente anche sul rapporto col cibo delle. "È del tutto ragionevole ritenere che le giovani atlete avessero disturbi psico-somatici e/o alimentari causalmente riconducibili alle condotte attive e omissive poste in essere dall'allenatricee da quest'ultima prevedibili, alla luce dell'esperienza maturata e della diretta cognizione delle vicissitudini personali di altre atlete che, in passato, avevano avuto disturbi analoghi". Lo scrive la gip di Monza spiegando le ragioni dell'imputazione coatta per. Pubblico ludibrio La giudice censura non le operazioni di pesatura, fisiologica in una disciplina che richiede certe specifiche abilità, ma la sorta di 'pubblico ludibrio' a cui sarebbero stateposte.