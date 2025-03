Tpi.it - Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Elio Corno. Aveva 78 anni

neldel, èall’età di 78il giornalista. Negli ultimiera noto soprattutto per i suoi battibecchi con il collega e rivale Tiziano Crudeli.Tifoso interista, squadra del quale era commentatore, nel corso della sua carriera ha lavorato per La Gazzetta dello Sport ed è stato a lungo responsabile della pagina sportiva del quotidiano Il Giornale.è divenuto popolare negliNovanta per aver preso a parte a diversi programmi televisivi, tra cui il Processo di Biscardi.Protagonista di diverse trasmissioni sul calcio in onda sulle tv locali lombarde, l’ultimo programma al qualepartecipato era stato Diretta Stadio, in onda su 7 Gold.