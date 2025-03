Calcioefinanza.it - Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Elio Corno

Leggi su Calcioefinanza.it

Caro. Abbiamo riso e ci siamo arrabbiati, abbracciati e tolti il saluto. Abbiamo fatto vacanze insieme e ignorati per anni. Poi mi hai chiamato: come stai? Volevamo dirci molte più cose, come amici che si vogliono bene anche da offesi. Eri un fuoriclasse in tv. Che dolore.Sc