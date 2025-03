Tvzap.it - Lutto nel cinema, addio al famoso attore: indimenticabile

nelalnel mondo delall’britannico, noto per aver recitato nella sagatografica di Harry Potter. L’interprete si è spento sabato 8 marzo all’età di 63 anni. ( dopo le foto)Leggi anche:nel calcio, gara rinviata su richiesta dei giocatori: cos’è successoLeggi anche: Valentino Rossi, le strazianti parole al padre di SimoncellinelalÈ stato un volto familiare per tutti i fan di Harry Potter. L’britannico Simon Fisher-Becker, noto per aver vestito i panni di Fat Friar nella sagatografica del maghetto creato dalla penna di K.D. Rowling, è morto sabato 8 marzo all’età di 63 anni a Londra. L’annuncio è stato sui social media dal suo compagno, Anthony Dugdale, a cui era legato dal 2006.