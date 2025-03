Quotidiano.net - Lutto nazionale in Argentina: 16 morti nell'alluvione a Bahia Blanca e Cerri

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato tre giorni diper la morte di almeno 16 persone causata dell'che ha colpito le città di, a 650 chilometri da Buenos Aires: lo ha reso noto il suo ufficio. "Tutti i settori del governocontinueranno a dedicarsi. all'assistenza alle vittime in questo momento doloroso per tutti gli argentini", ha scritto la presidenza in un comunicato stampa.