L’uomo in più del Diavolo. Nel Milan che cambia la certezza è Pulisic. Il club stringe sul rinnovo

Alla fine, ci pensa sempre Christianno gli allenatori: Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao.e ri-il mercato. Variano anche i sistemi di gioco (4-1-4-1, in partenza, ieri), le posizioni (esterno sinistro, destro, trequartista, mezz’ala), la condizione fisica. Ma di fatto, da quando è sbarcato in Serie A nell’estate del 2023, lo statunitense è il giocatore delche ha preso parte a più azioni finite con un gol: 34 in un campionato e mezzo, 20 reti e 14 assist. In questa stagione, in tutte le competizioni, è già a quota 14 centri, solo uno in meno di tutta l’annata scorsa, e 9 passaggi vincenti. Numeri da, quello sul tavolo di via Aldo Rossi che deve essere soltanto firmato: scadenza spostata da giugno 2027 al 2029, ingaggio ritoccato all’insù, da 4 a 5 milioni di euro all’anno.