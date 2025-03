Ecodibergamo.it - L’umanità varia, splendente e affaticata di Celestini

Leggi su Ecodibergamo.it

LA RECENSIONE. In un tempo così succube del potere e del successo, dell’ambizione come di ogni forma di evidente e spudorato esercizio di potenza, raccontare degli ultimi non appare semplicemente fuori moda, ma quasi fuori contesto, fuori luogo e socialmente disdicevole.