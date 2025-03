Gamberorosso.it - L’ultimo giorno del patriarcato è anche il primo. Ecco perché spopola il video di Checco Zelone

Leggi su Gamberorosso.it

Uno dei modi più efficaci per neutralizzare un cambiamento è trasformarlo in uno scherzo. È quello che fa ChZalone condel, uscito proprio in occasione della festa della donna l’8 marzo, una parodia che ironizza sulla fine dei vecchi ruoli di genere, ma in realtà li accompagna dolcemente verso una quieta modernità, senza mettere troppo a disagio il classico e vasto pubblico del comico barese.Ambientato nell'immaginario paese di San Masculo, ilvede la partecipazione di Vanessa Scalera nel ruolo della moglie e mette in scena una carrellata di gag sugli stereotipi della coppia tradizionale.Il cibo gioca un ruolo simbolico prevedibile: la donna che porta il caffè a letto come ultimo gesto di sudditanza, mentre il protagonista, con aria affranta, lo chiede per un'ultima volta «per rispetto».