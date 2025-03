L’ultimatum mascherato di Donald Trump all’Ucraina | Non ha le carte sulla pace con la Russia

Leggi su Open.online

L’Ucraina deve essere «seria» nelle trattative di. Perché «non ha le». Mentre l’accordo sulle terre rare tra gli Usa e Kiev potrebbe arrivare entro due giorni. Anche se secondo molti è un bluff.torna a parlare della guerra in Europa e a fornire ultimatum mascherati a Volodymyr Zelensky, mentre annuncia che lo stop alla condivisione delle risultanze di intelligence potrebbe rientrare in tempi brevi. Alla vigilia dell’incontro tra i negoziatori in Arabia Saudita il presidente degli Stati Uniti si aspetta la disponibilità di Kiev a possibili concessioni territoriali a favore dellaper porre fine alla guerra. Mentre il tycoon punta di nuovo alla Groenlandia e la invita a entrare nella confederazione.L’UcrainaSarà il segretario di Stato Marco Rubio il capodelegazione americano a Jeddah.