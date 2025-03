Amica.it - L’ultima domanda del principe Frederik di Lussemburgo, morto a 22 anni, al suo papà

Lutto per i reali lussemburghesi. Ildi, il figlio più giovane delRoberto die dellassa Julie di Nassau, èa 22per una rara malattia genetica.A rendere nota la scomparsa è stato lo stessoRoberto in un comunicato ufficiale: «È con il cuore pesante che io e mia moglie vogliamo informarvi della scomparsa di nostro figlio, fondatore e direttore creativo della Fondazione PolG,– si legge nella nota – Venerdì scorso, 28 febbraio, nel giorno della Giornata delle Malattie Rare, il nostro amato figlio ci ha chiamati nella sua stanza per parlarci un’ultima volta.ha trovato la forza e il coraggio di dire addio a ognuno di noi: suo fratello Alessandro, sua sorella Charlotte, io, i suoi tre cugini Charly, Louis e Donall, suo cognato, Mansour, e infine sua zia Charlotte e zio Mark».