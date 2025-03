Spazionapoli.it - Lukaku, un gol dai mille significati: salti di gioia per Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Il gol dell’attaccante azzurro segna un record strepitoso, numeri pazzeschi per il belga: i dettagli.Contro la Fiorentina Romeluè tornato al gol. Una rete che ha un significato speciale, perchè non significa soltanto ritrovare ladel gol, ma anche una vittoria che mancava da più di un mese. Il Napoli di Antonionon vinceva dal match con la Juventus nel quale, manco a farlo apposta, aveva fatto gol proprio Romelu.Il belga torna a segnare ed il Napoli torna a vincere in un binomio che sembra quasi scritto nel destino, come se né il Napoli né l’attaccante azzurro potessero fare a meno l’uno dell’altro. C’è, però, un interiore dato che fa sorrideree, soprattutto, esultare il tecnico del Napoli.Quella siglata contro la Fiorentina è la rete numero 10 in campionato per, che con questo gol segna una serie di record di non poco conto.