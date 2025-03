Ilnapolista.it - Lukaku cinturato da Comuzzo, Colombo fa proseguire. CorSport: “Con la mania dei rigorini stiamo esagerando”

Napoli-Fiorentina è terminata 2-1 per la squadra di casa. Tuttavia, a far discutere è stata una trattenuta da parte del difensore violaai danni di Romeluin area di rigore.La trattenuta disuin area di rigore, l’arbitro faL’arbitroha deciso di non assegnare il penalty agli azzurri, definendo la trattenuta non troppo decisiva per assegnare un rigore.Dello stesso parere è la Gazzetta dello Sport, che nella moviola del match scrive:Una situazione discussa,su, ma le immagini non bastano per parlare di rigore: giusto continuare. Il Corriere dello Sport, invece, sostiene tutt’altra idea:Trattenuta da rigore.prende chiaramente il tempo, si piazza davanti ache lo cintura, allungando anche la gamba destra, senza prendere il pallone.