It.insideover.com - L’Ucraina all’improvviso si ritrova “palestinizzata” dall’Occidente

Leggi su It.insideover.com

Negli ultimi tre anni, gran parte dell’opinione pubblica occidentale ha seguito la guerra in Ucraina travolta da ondate di emozione, convinta di trovarsi dalla parte giusta della storia, esaltata dall’inaspettata ascesa di un ex comico al ruolo di eroe nazionale e consumata da un’insolita, quasi irresistibile, avversione per Vladimir Putin. Fu elettrizzante per molti la resistenza di Kyiv all’invasione maldestra della capitale da parte di un nemico descritto come primitivo, munito di “pale”, subito alla frutta, caratterizzato da una arretratezza di tipo “orientale”. E tutto questo mentre alcune tra le principali città delcontinuavano a funzionare con impressionante efficienza, a tenere bar e ristoranti aperti, le strade pulite, con influencer molto attive su Instagram mentre gli uomini erano al fronte oppure capaci di vincere l’Eurovision, o di sviluppare tecnologie all’avanguardia.