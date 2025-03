Thesocialpost.it - Lucio Corsi e il ristorante di famiglia: la recensione del foodblogger Francesco Zini

Il noto food influencervisita ilTrattoria Macchiascandona per provare la cucina della. In compagnia di alcuni amici, ordina piatti simbolo del locale. Tra questi spiccano i tortelli fatti a mano da nonna Milena, i carciofi croccanti e il cinghiale in umido. Il conto finale ammonta a 40 euro a testa. Una cifra non da trattoria economica, masottolinea la qualità eccezionale e le porzioni abbondanti. Nel video pubblicato sui social, commenta: “Una cena top. Torneremo sicuramente”.Leggi anche: Olly rinuncia all’Eurovision: “Preferisco la gavetta”, al suo postoIldelladiLadigestisce da oltre sessant’anni ilTrattoria Macchiascandona a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.