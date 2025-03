Lanazione.it - Lucignano, in Fortezza una pianta per ogni studente statunitense

Arezzo, 10 marzo 2025 – Prosegue e si rafforza il gemellaggio tra il Comune die gli studenti americani dell’Accademia Europea di Firenze. Dopo la visita di tre giorni a novembre scorso, i ragazzi del nuovo semestre provenienti dalla Elon University del North Carolina, accompagnati dalla direttrice dell’Accademia Europea di Firenze Elisabetta Santanni, sono tornati per un’altra tre giorni in uno dei Borghi più belli d’Italia. Come sempre, gli studenti, in tutto diciannove, sono stati poi affidati alle rispettive famiglie lucignanesi, potendo sperimentare un periodo di scambio, cultura e tradizioni. Ieri, con la Sindaca Roberta Casini, la tradizionale cerimonia di saluto: allaMedicea è stata messa a regime una pianticella perospite di. E’ dall’entusiasmo dellesse e degli studenti della Elon University del North Carolina ospiti per la full immersion a, che emerge la reale portata dell’esperienza: “Molto soddisfacente – dice Caroline Reich – abbiamo avuto modo di stare con le famiglie e di fare amicizia.