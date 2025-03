Thesocialpost.it - Luciano Muttoni trovato morto in casa: interrogate due persone, sviluppi nelle indagini

Continuano senza sosta ledei carabinieri di Bergamo per far luce sull’omicidio di, 57 anni,nella sua abitazione di Valbrembo, in provincia di Bergamo. L’uomo era scomparso da due giorni quando, nella mattinata di domenica 9 marzo, è stato rinvenuto privo di vita nel suo appartamento, con evidenti ferite alla testa provocate da un oggetto contundente.A dare l’allarme è stata una donna che, da qualche tempo, si prendeva cura dell’uomo e che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo i primi riscontri, la morte risalirebbe ad almeno due giorni prima del ritrovamento.Una vita riservata, tra affitti online e navette privateviveva da solo in un trilocale con giardino e parcheggio, che metteva spesso in affitto su piattaforme online.