Liberoquotidiano.it - Luciana Littizzetto umilia "Il Volo" per sfregiare l'esercito: "Alla fanfara..."

Nella sua furia iconoclasta contro l'italiano,tira in ballo pure Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, alias Il, i tre tenori più famosi nel mondo del pop non solo di casa nostra, ma mondiale. Comodamente adagiata sulla scrivania di Fabio Fazio, tornata a Che tempo che fa sul Nove dopo l'assenza forzata per il ricovero per curare una pancreatite, la comica torinese verga la sua classica letterina settimanale questa volta dedicata a Ursula Von der Leyen. Obiettivo: convincere la presidente della Commissione Ue a recedere dal suo piano RearmUe, una pioggia di miliardi per la difesa europea.peggio, sottolinea Lucianina, basterebbe valutare il fallimentare bilancio degli italiani nelle varie guerre che hanno coinvolto il Paese, da Caporettocampagna di Russia finoSeconda guerra mondiale.