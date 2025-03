Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto contro i soldati italiani: “Noi a fare la guerra facciamo cag***ssimo”

Leggi su Thesocialpost.it

Dopo un mese di assenza a causa di una pancreatite acuta,è tornata a Che Tempo Che Fa, accolta con entusiasmo da Fabio Fazio e dal pubblico. La comica torinese, reduce dal ricovero, ha fatto il suo ingresso trionfale nel programma, tra applausi e battute.Leggi anche:ricoverata per pancreatite acuta, il racconto: “Sentirà bruciore anche nella sua patata”Il ritorno in studio“Questa sera è tornata, la aspettavamo tutti. È tornata, evviva“, ha annunciato Fabio Fazio, mentre la regia accompagnava l’ingresso della comica con un jingle che ripeteva “evviva, evviva”. Arrivata al centro dello studio,ha salutato il pubblico e ricevuto una sorpresa: alcuni ragazzi le hanno offerto delle rose. “Ma che bei fiorai”, ha scherzato, prendendo i fiori e aggiungendo: “Sono contenta, me li porto poi a casa”.