Biccy.it - Lucas Peracchi, proposta indecente a Rita De Crescenzo: la risposta

Leggi su Biccy.it

Lontani i tempi del suo trono a Uomini e Donne e anche delle ospitate in tutti i salotti di Barbara d’Urso, adessoè una vera star del settore dell’intrattenimento per adulti. L’ex tronista è tra i creator di OF più famosi e sulla nota piattaforma ha un grandissimo successo, dove collabora spesso con partner femminili e maschili altrettanto conosciuti.Secondo Dagospia il 38enne vorrebbe girare uno dei suoi video insieme alla regina di Roccaraso,De: “Fermi tutti!, noto per le sue avventure su OF, ha un desiderio ardente: coinvolgere in un suo film nientemeno che la cafonalissima tiktokerDe, nota in tutto il globo per il “caso Roccaraso”. Come reagirà alla porcinala matura influencer de noantri? Ah, saperlo.”Ladisarebbe stata un “no grazie” a rivelarlo è stato lo stesso, che in una storia Instagram ha fatto sapere che per un video saltato ci sarà però un bell’invito al ristorante: “Saluto tanto la mia amicaDe