Luca Marinelli a sorpresa nel trailer di Death Stranding 2 di Hideo Kojima

A fianco del protagonista di M - Il figlio del secolo anche Léa Seydoux e Elle Fanning, pioggia di star neldel popolare videogame di. Da buon cinefilo,continua a collezionare talenti del grande schermo che farebbero arrossire qualsiasi produttore nei suoi videogame. Ne è una prova ildi2: On the Beach in cui spunta perfino. Con lui, George Miller, Fatih Akin, Elle Fanning,e Shioli Kutsuna affiancano i "veterani" Léa Seydoux, Norman Reedus, Nicolas Winding Refn e Guillermo del Toro. Il, tra l'altro, annuncia l'uscita del videogame, prevista per il 26 giugno. L'esclusiva per PlayStation 5 costerà $ 69,99 e sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 17 marzo. Chi acquista la .