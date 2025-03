Sport.quotidiano.net - Lube, i playoff partono in salita. Ai biancorossi manca la spinta

Leggi su Sport.quotidiano.net

cucinecivitanova 2 allianz milano 3 29-27, 23-25, 25-18, 23-25, 15-17 CUCINE: Chinenyeze 2, Loeppky 1, Boninfante 2, Lagumdzija 22, Podrascanin 12, Bottolo 24, Balaso (L), Hossein 1, Gargiulo 5, Nikolov 15, Orduna, Dirlic 1, Bisotto, Tenorio. All. Medei. ALLIANZ MILANO: Kaziyski 5, Reggers 26, Schnitzer 12, Porro 2, Louati 8, Caneschi 9, Catania (L), Larizza 1, Zonta, Barotto 1, Otsuka 16, Gardini, Piano 1, Staforini. All. Piazza. Arbitri: Brancati di Perugia e Cesare di Roma. Note: durata set 34’, 29’, 26’, 30’, 24’; durata del match 2 ore e 23’. Spettatori 3.242 per un incasso di 24.466 euro. Comincia male l’avventura dellanei. Milano le infligge la prima sconfitta interna dell’intera stagione, confermando quanto siano incerti tutti gli incontri di questa fase a eliminazione.