Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 10 marzo 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 10– con la soap turca, Get. Nellaodierna Esra ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Ozan con tutti i colleghi e gli amici. Ozan, non aspettandosi niente del genere e sapendo che Esra gli aveva mentito riguardo i suoi programmi della serata, è convinto che lei abbia organizzato una cena romantica con Efe. Ecco ilcon l’ottantaseiesimo episodio.