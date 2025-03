Oasport.it - Lotta, Piroddu e Caso ai ripescaggi nello stile libero agli Europei U23

Leggi su Oasport.it

Seconda giornata di incontri a Tirana, in Albania, per gliunder 23 di: ancora spazio allo, con quattro azzurrini impegnati, dei quali due vanno aiper l’accesso alla finale per il bronzo, ovvero Simone Vincenzonei -61 kg e Raulnei -74 kg, mentre vengono definitivamente eliminati Raffaele Matrullo nei -79 kg e Davide Cossu nei -92 kg.Nei -61 kg Simone Vincenzonel turno di qualificazione ai quarti vince per schienamento, giunto sul 5-0 per l’azzurrino, contro il magiaro Balazs Racz, ma ai quarti viene battuto dall’armeno Levik Mikayelyan, vittorioso per schienata, giunta sul 12-1, con l’incontro che sarebbe stato comunque interrotto per superiorità tecnica. L’armeno approda in finale e per l’azzurro scatta ilo: domaniaffronterà il tedesco Dario Dittrich, poi il vincitore sfiderà nella finale per il bronzo l’ucraino Mykyta Abramov.