Lotta, Aurora Russo in finale agli Europei Under 23! Godino in lizza per il bronzo, 5° Piroddu

Va in archivio una terza giornata a forti tinte azzurre in quel di Tirana in occasione dei Campionati23 diolimpica 2025. Sulle materassine albanesi l’Italia si è garantita la certezza di portare a casa la prima meda della rassegna continentale, costruendosi inoltre un’altra chance di salire sul podio e ottenendo un piazzamento di prestigio.La copertina è tutta per, stella annunciata della spedizione tricolore, che ha raggiunto laper l’oro nei 59 kg battendo nell’ordine la serba Jana Petrovic (8-0), la turca Ebru Dagbasi (4-0) ed in semila russa Evgeniia Ogorodnikova (schienata sul 4-0). Domani sera sfiderà la temibile azerbaigiana Hiunai Hurbanova con in palio il titolo europeo U23.L’olimpionica di Parigi 2024, già campionessa mondiale e continentale tra le20 nel 2023, si conferma dunque un punto fermo del movimento italiano del presente e soprattutto del futuro.