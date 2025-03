Romadailynews.it - L’oroscopo del giorno – Martedì 11 marzo 2025

ArietePotrà sentire un’energia rinnovata che stimola la voglia di mettersi in gioco. La Luna favorisce il coraggio nelle decisioni, rendendo particolarmente efficaci gli interventi sul lavoro. In amore, un dialogo aperto sarà la chiave per rafforzare la relazione. Attenzione però agli eccessi: dosare l’impulsività sarà fondamentale per evitare fraintendimenti.ToroLa giornata sarà contraddistinta da una spinta verso la stabilità e la ricerca di sicurezza. Le influenze di Venere promettono momenti di dolcezza e comprensione nelle relazioni affettive, mentre Saturno invita a riflettere sulle proprie ambizioni professionali. È il momento ideale per pianificare progetti a lungo termine e rivedere le priorità.GemelliVivranno una giornata di grande comunicazione e scambio di idee. Mercurio in posizione favorevole potenzia le capacità di persuasione e l’adattabilità, permettendo di superare eventuali incomprensioni con creatività.