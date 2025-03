Gqitalia.it - Lorenzo Zurzolo non rinuncia mai al suo look Valentino

è un vero fan del lavoro di Alessandro Michele, al punto che anche questa volta ha scelto di sedersi in prima fila per guardare da vicino la collezione Autunno/Inverno 2025 di. L’attore, in compagnia di Alessandro Borghi, Bianca Balti e Victoria De Angelis, è stato uno degli ospiti dello show andato in scena domenica a Parigi, dove Michele ha presentato la sua quinta collezione per il brand di cui è diventato il direttore creativo a marzo dello scorso anno."Le Méta-Théâtre Des Intimités" - Front Row - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025-2026Arnold Jerocki/Getty ImagesPer l’occasione,ha scelto unche rende pienamente omaggio all’estetica tanto cara al designer, indossando una lunga cappa sopra una camicia bianca chiusa con un alamaro, abbinata a un paio di jeans con risvolto a contrasto e un paio di stivaletti di pelle.